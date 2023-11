Deadline riporta che Netflix ha ingaggiato Denzel Washington per interpretare il generale cartaginese Annibale in un film epico ancora senza titolo che sarà diretto da Antoine Fuqua. Si tratterà dunque dell’ennesima collaborazione tra i due, iniziata nel 2001 con Training Day (per il quale Washington vinse un Oscar) e recentemente rinnovatasi per il terzo capitolo di The Equalizer.

La sceneggiatura del film è al momento nelle mani di John Logan, autore di quelle de Il Gladiatore, The Aviator e Hugo Cabret. Fuqua, Washington, Erik Olsen e Adam Goldworm saranno i produttori, Jeremy Lott e Frank Rodriguez Moll i produttori esecutivi.

La trama del film seguirà le battaglie cruciali che Annibale condusse contro la Repubblica di Roma durante la Seconda Guerra Punica (218-201 a.C.), quando passò alla Storia per aver attraversato le Alpi con una schiera di elefanti.

Cosa ne pensate? Vi convince l’idea di un film Netflix con Denzel Washington come Annibale? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

