Ad appena due settimane dalla notizia dell’accordo pluriennale fraecco che la compagnia nipponica torna di nuovo agli onori della cronaca per un secondo contratto siglato, questa volta, con(via Hollywood Reporter ).

Facciamo un attimo un passo indietro. Come noto, quanto stipulato fra Sony e Netflix prevede un’esclusiva di nove mesi dall’ingresso nella finestra streaming, e copre solo gli Stati Uniti. Netflix avrà anche la prima scelta per i film (originali o su licenza) che lo studio produrrà direttamente per lo streaming, anche se non è chiaro il numero dei titoli che la piattaforma si è impegnata a ordinare.

Ed è proprio al termine della poc’anzi citata finestra che entrerà in vigore la nuova partnership siglata con la Disney che durerà dal 2022 al 2026. Una volta che l’esclusiva streaming con il colosso di Los Gatos sarà giunta al termine, le varie produzioni targate Sony potranno approdare sulla piattaforma dello studio di Burbank. E non solo visto che potranno beneficiare dei contenuti Sony anche i canali televisivi lineari della Disney, ovvero ABC, Disney Channels, Freeform, FX e National Geographic.

Chiaramente, l’accordo sarà applicato tanto alle nuove uscite prodotte dalla Sony quanto alla libreria dello studio. Franchise come Jumanji, Hotel Transylvania e, soprattutto, i film di Spider-Man potranno dunque apparire nel catalogo di Disney+. Le nuove uscite del colosso nipponico previste per il 2022 includono, fra gli altri, Morbius, Bullet Train, Uncharted e il seguito di Spider-Man: Un nuovo universo.

Stando alle indiscrezioni pubblicate da Variety i due accordi siglati dalla Sony con Netflix e con Disney porteranno nelle casse della compagnia, nell’arco temporale di validità dei contratti, una cifra pari a 3 miliardi di dollari. Attenzione però: proprio come quello con Netflix, anche quello con la Disney avrà validità solo per gli Stati Uniti.

Cosa ne pensate di questo accordo fra la Sony e la Disney che, fra le altre cose, riunirà sotto uno stesso tetto le pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel e quelle di Spider-Man? Ditecelo nei commenti!