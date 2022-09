In occasione della presentazione al Festival di Venezia di Don’t Worry Darling, lunedì scorso era presente sul red carpet anche la co-protagonista Florence Pugh che poi però non ha partecipato alla conferenza stampa. La motivazione ufficiale sono le tempistiche e i ritardi dell’aereo: arrivava direttamente dal set di Dune 2 in quel di Budapest, ma questo non è bastato ad alimentare le voci secondo cui tra l’attrice e la regista del film Olivia Wilde non correrebbe il proverbiale “buon sangue”.

Chiacchiericcio che potrebbe trovare nuova linfa dal fatto che, in un post di ringraziamenti su Instagram, Pugh ha deciso di rivolgersi non alla regista né a uno dei suoi compagni di set bensì…a sua nonna, che ha solcato con lei il tappeto rosso, e alla città di Venezia, per l’accoglienza. Convivendo alcune foto, l’attrice ha raccontato come è nato questo particolare momento:

Qualche mese fa la mia nonna Pat ha detto che non si era preoccupata di rinnovare il passaporto perché pensava che con l’età non avrebbe viaggiato molto. È una tale avventuriera che ci ha rattristato tutti che la pensasse così. Le ho chiesto: “Ma nonna, che ne dici di sfilare sul tappeto rosso alla mia prima a Venezia? E se Bear Grylls ti invitasse davvero a correre con lui per un episodio?”.

Dopo averci pensato un po’, ha iniziato ad accettare l’idea. Alla fine della mia passeggiata sul tappeto, ho visto mia nonna che scattava foto con il suo telefono. L’ho abbracciata e le ho chiesto se voleva stare con me per una foto, i suoi occhi si sono illuminati mentre diceva “Oh, non vogliono vedermi…”.

Le ho assicurato che lo volevano. Subito dopo si è messa a ballare per tutti i fotografi che la chiamavano per nome. È stato davvero il momento più speciale che abbia mai vissuto su un tappeto.

Lei è sempre stata bellezza e grazia, ma vederla così orgogliosa e così naturale quando centinaia di persone la guardavano e la applaudivano è stato davvero notevole. Granzo Pat è straordinaria. Grazie a tutti coloro che hanno reso quel momento speciale per noi. Grazie alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua generosità e la sua gentilezza.

