Dune 2, Austin Butler non ha sostenuto alcun provino per la parte di Feyd-Rautha

Austin Butler (Elvis, C’era una volta a Hollywood) ha svelato, durante la sua partecipazione all’Happy, Sad, Confused podcast, di non aver sostenuto alcun provino per entrare a far parte del cast di Dune 2, la pellicola diretta da Denis Villeneuve dove vestirà i panni di Feyd-Rautha.

L’attore ha spiegato che:

No, in maniera decisamente miracolosa, non ho dovuto sostenere alcun provino. Denis era in città al tempo, si trovava a Los Angeles, e mi aveva chiesto se volevo andare a prendere un caffè con lui. Ci siamo davvero trovati bene e abbiamo parlato a lungo del come ci piace lavorare. Abbiamo parlato del ruolo, di come io mi sarei approcciato alla cosa e poi lui ha detto “Sai, probabilmente ci sognerò su”. Una settimana dopo mi ha richiamato per chiedermi se mi andasse di raggiungerlo su Arrakis.