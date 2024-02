Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, Denis Villeneuve ha parlato di Dune 2 (Dune: Parte due) svelando di aver inserito alcuni elementi dell’altro libro Messia di Dune per tratteggiare meglio la figura di Paul Atreides.

Questo è servito, stando al regista, per preservare le intenzioni originali dell’autore:

Quando Frank Herbert ha scritto Dune è rimasto deluso dalla percezione delle persone di Paul. Nella sua mente Dune doveva essere un monito e mettere in guardia dalle figure carismatiche. Paul era stato percepito come eroe, mentre lui voleva che fosse l’esatto opposto. Così scrisse Messia di Dune, una sorta di epilogo per chiarire che la storia non fosse il racconto di una vittoria, ma una tragedia.