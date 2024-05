Dune 2 di Denis Villeneuve è sicuramente uno dei grandi successi della stagione 2024. Tra i momenti indimenticabili troviamo il duello tra Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler).

Il montatore del film, Joe Walker, analizza il combattimento, uno dei suoi momenti preferiti, intervistato da CB:

Roger [Yuan], il coordinatore degli stunt, e gli attori hanno sviluppato un approccio davvero significativo per quei combattimenti. Non sono solo scontri. Hanno l’energia degli scontri, ma c’è una continuità. In effetti, il momento in cui guarda in basso e vede il coltello nel suo stomaco è una sorta di riferimento, vero? Penso a Gurney, una delle scene iniziali di Dune 1. C’è sempre una sorta di – il personaggio è incorporato – i diversi stili di combattimento in opposizione. E sai, l’abilità di Paul di adattarsi come persona, che è la sua sopravvivenza. Si adatta al deserto, e così fa il suo stile di combattimento.