Qualche ora fa vi spiegavamo che lo sciopero degli sceneggiatori ha raggiunto nuovamente una situazione di stallo, e la notizia arrivata ora non fa che confermare la situazione drammatica in cui si trova l’industria cinematografica. Warner Bros. Discovery ha infatti deciso lo slittamento di alcuni titoli, a partire da Dune 2, che non arriverà più a novembre 2023 ma uscirà ufficialmente il 15 marzo 2024. La nuova data permetterà al film di avere un’ampia distribuzione anche nel circuito IMAX, che era uno dei motivi per cui inizialmente la Warner non voleva smuoversi dall’uscita a novembre (aveva infatti già riservato alcune settimane nel circuito).

Il resto del calendario Warner del 2023 non dovrebbe variare: Wonka (15 dicembre), Aquaman 2 (20 dicembre) e Il Colore Viola (25 dicembre) rimangono infatti fissi nelle loro date di uscita.

Chi slitterà di qualche settimana sarà invece Godzilla X Kong: The New Empire, che ora uscirà il 12 aprile 2023, facendo slittare a sua volta il film d’animazione The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, la cui nuova data è il 13 dicembre 2024 (più in linea, effettivamente, con gli altri film del Signore degli Anelli e dello Hobbit).

La notizia dello slittamento di Dune 2 è legata alla probabile impossibilità per le star Timothée Chalamet e Zendaya di promuovere il film, dovesse proseguire lo sciopero degli attori, ed è palesemente una decisione recente visto che solo qualche ora fa Empire annunciava il lancio della cover story dedicata al film sul suo prossimo numero:

A questo punto è possibile che The Marvels, previsto per il 10 novembre, venga anticipato di qualche giorno al 3 novembre per approfittare delle sale IMAX nuovamente libere, prima del lancio di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente il 17 novembre.

Vi terremo aggiornati…

