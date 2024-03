In un’intervista con Variety, Jacqueline West, costumista di Dune 2, ha raccontato i retroscena del suo lavoro per i principali personaggi femminili del film. Oltre a chiedere aiuto agli abitanti di Budapest e a produttori di gioielli in Medio Oriente, ha anche guardato al passato, trovando ispirazione nella gioielleria Tiffany degli anni Venti, in Balenciaga e persino nella rinascita dell’alta moda degli anni Cinquanta.

Ecco tutti i dettagli.

La principessa Irulan

Nel portare sullo schermo la principessa Irulan (Florence Pugh), West ha voluto allinearsi al romanzo di partenza. “È una Bene Gesserit. È reale e lussuosa, ma è una suora. Le Bene Gesserit sono una sorellanza, un convento intergalattico. Ma Irulan è estremamente intelligente e gioca su più fronti. È la voce della ragione, la coscienza dell’Imperatore“.

Nel vestirla, la costumista ha usato riferimenti medievali, in particolare nel copricapo, attingendo anche alla sua esperienza in una scuola cattolica:

I volti delle suore mi sembravano schiacciati dai loro abiti. Così ho fatto molti copricapi. E avendo accesso alle perline più incredibili del mondo a Budapest, le hanno realizzate tutte a mano. Ci sono volute settimane per realizzarle. Abbiamo anche fatto uno stampo della testa di Florence in modo che si adattassero perfettamente.

Lady Jessica

Per i costumi di Lady Jessica (Rebecca Ferguson), West si è ispirata ai tessuti indossati dai Touareg in Marocco. “Ho osservato come usano strati di lino e garza di colori chiari per respingere il sole“, racconta.

Quando il personaggio resta incinta, l’artista ha anche ampliato il modo in cui i suoi abiti si adattavano alla crescita della pancia. “Ho iniziato a rendere i tessuti più leggeri e meno lussuosi. Ho mantenuto la sensazione di medioevo per tutto il film, ma il suo guardaroba diventa più adatto al deserto. E ho incorporato molte scritte Fremen nelle sue fantasie“. Per quanto riguarda i gioielli, West ha trovato pezzi provenienti dal Medio Oriente, dal Nord Africa e persino di Tiffany degli anni Venti, che ha smontato con l’idea di ricostruirli per farli sembrare oggetti futuristici.

Chani

Chani è una principessa guerriera, per cui c’erano due aspetti da considerare: “Dovevo farle mantenere l’aspetto da dura. Ma avevo bisogno che fosse anche dolce e romantica per Timothée e che la loro storia d’amore si evolvesse“. Poiché le tute unisex sembravano identiche, West ha cercato il modo di ampliare gli abiti di Chani con sete e lini grezzi che si prestassero alla sua sessualità. “Volevo darle una vera femminilità, e il suo corpo è così bello. Potrei farle indossare un caftano e si vedrebbe comunque“. Per il resto, ha tenuto Chani in colori “molto scuri e non chiari“, tranne che per la scena in cui appare nella visione di Paul. “È come un angelo con quel vestito bianco. È semplice e quasi angelico“.

Margot Fenring

Il look di Margot Fenring (Lea Seydoux) è stato ispirato invece dall’alta moda: “Mi sono affidata a Balenciaga. Ho preso molta ispirazione da lì. Ho anche guardato alle passerelle parigine degli anni ’50“, spiega West.

