Dune 2: Timothèe Chalamet di spalle in uno scatto dal set

Dopo Zendaya, anche Timothèe Chalamet ha deciso di stuzzicare i fan con uno scatto dal set di Dune 2, le cui riprese sono in corso.

L’attore, ricordiamo, negli ultimi tempi è stato impegnato a promuovere in giro per il mondo (tra cui l’Italia) Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino ora al cinema.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023. Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!