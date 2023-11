La Warner Bros. ha annunciato di aver anticipato di due settimane l’uscita di Dune: Capitolo 2: il film di Denis Villeneuve non arriverà più, quindi, al cinema a metà marzo 2024, ma precisamente il 1 marzo.

Ricorderete che il kolossal doveva essere già nelle sale in questi giorni, ma a causa degli scioperi la Warner ha deciso di rinviarlo di ben cinque mesi nell’impossibilità di avere il cast a disposizione per promuoverlo.

Per lo stesso motivo, altre major hanno modificato i propri calendari, e così ora il mese di marzo 2024 è decisamente meno affollato di prima. Ecco quindi che la Warner ha deciso di approfittare dello spazio a disposizione per dare più respiro al film e fargli inaugurare il mese, rimpiazzando il ruolo di The Fall Guy, che recentemente la Universal ha fatto slittare a maggio.

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate