A marzo avevamo appreso che, che presto vedremo nei panni di Elvis nella pellicola di Baz Luhrmann, era in fase di trattative per entrare nel cast di Dune: capitolo due di Denis Villeneuve nei panni di Feyd-Rautha.

Per i meno esperti: Feyd-Rautha è un nipote del Barone Vladimir Harkonnen (interpretato da Stellan Skarsgard) e uno dei principali villain del romanzo di Frank Herbert. Fra l’altro è fratello minore di Glossu Rabban (interpretato da Dave Bautista nel film), ed è un personaggio semplicemente perfido. Nel lungometraggio diretto da David Lynch uscito nel 1984 venne interpretato da Sting.

In una chiacchierata fatta con il New York Times per la promozione stampa di Elvis, Austin Butler ha confermato tanto la sua presenza in Dune: capitolo due quanto il ruolo che interpreterà, quello di Feyd-Rautha appunto.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

