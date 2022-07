Dune: Capitolo Due, la seconda parte del kolossal di Denis Villeneuve tratto dal primo libro della saga fantascientifica scritta da Frank Herbert, è una delle pellicole più attese del 2023.

Il via libera al film è arrivato lo scorso autunno, dopo che la prima parte (LEGGI LA RECENSIONE) aveva ottenuto le dovute attenzioni critiche e commerciali e, insieme alla notizia della conferma del sequel, la Warner e la Legendary avevano anche stabilito la data di uscita. Dune: Capitolo Due sarebbe uscito il 20 ottobre del 2023.

A quanto pare, la major e lo studio produttore del kolossal sci-fi hanno deciso di rimandare leggermente il debutto del lungometraggio nelle sale. Nulla di drastico: al posto di uscire il 20 ottobre del 2023, esordirà nei cinema il 17 novembre del 2023 e avrà dunque modo di sfruttare maggiormente le opportunità d’incasso che, negli Stati Uniti, vengono offerte dalla festività del Giorno del Ringraziamento.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: Hollywood Reporter