In una recente intervista con SlashFilm ha parlato dell’attesissimo film firmato da Denis Villeneuve,

L’attore ha definito il romanzo “in assoluto uno dei romanzi fantascientifici mai scritti” e ha poi aggiunto:

Ho trovato il mio personaggio, Piter de Vries, estremamente affascinante, ma anche molto inquietante e cupo da interpretare. Mi sono ispirato tantissimo al libro, anche se quando ho letto la sceneggiatura ho pensato: “Oh, eccolo qui”. Ovviamente poi nelle mani di una persona come Denis è stato ancora più semplice visto che aveva le idee molto chiare su cosa voleva, come voleva che si muovesse e così via. Denis è molto bravo a comunicare certe cose.

Ha poi aggiunto:

Peter ha una psicopatia dovuta al fatto di essere un Mentat distorto che ho trovato spaventosa e inquietante, mettermi in quello stato mentale è stato duro. Usare un linguaggio che riflettesse il livello altissimo del cervello di Piter, visto che è a tuti gli effetti un computer umano e che quindi parla la lingua in modo molto dettaglio, è stata una scelta logica. Mi è sembrato che desse molto spessore al personaggio. Sembrava più un assist che un ostacolo, se capite che intendo.

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre.

