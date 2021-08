Mancano poche settimane alla première mondiale dial Festival di Venezia, e così aumenta l’hype intorno al film, in particolare grazie alle dichiarazioni che sta rilasciando il regista Denis Villeneuve.

Parlando a CBC Radio Canada (via ThePlaylist), Villeneuve ha spiegato di essere già al lavoro con lo sceneggiatore Jon Spaihts sulla sceneggiatura della seconda parte di quello che lui vede come un “unico grande film diviso in Parte 1 e Parte 2“, ma di aver già previsto un’intera trilogia:

C’è il secondo libro del ciclo di Dune, Messia di Dune, che potrebbe diventare un film straordinario. Ho sempre visto questo progetto come una potenziale trilogia, e dopo di questa… vedremo. Sono anni di lavoro, non riesco a pensare di andare più avanti di così.

Dune è sempre stato considerato infilmabile, e una delle condizioni dettate dal regista per prendersi carico del progetto è stata quella di poterlo dividere, appunto, in Parte 1 e Parte 2. Nell’intervista, Villeneuve ha parlato di alcuni cambiamenti che ha dovuto apportare per girare il film, come il fatto che Feyd-Rathua Harkonnen, nipote del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), non comparirà prima della Parte 2:

È un libro così ricco. Ci sono tantissimi dettagli fantastici su tantissime culture diverse. Per preservare tutto questo e avere il tempo giusto per portarlo sullo schermo, abbiamo dovuto prendere delle decisioni importanti. […] Sono un grande fan del costume di Feyd nel film di Lych. Era un’immagine molto potente, quel jockstrap. Ma abbiamo dovuto rinunciarvi.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Denis Villeneuve ha curato la regia del film.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

