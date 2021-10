Complice l’uscita “in ritardo” dinegli Stati Uniti, dove è approdato la scorsa settimana nei cinema e in streaming su HBO Max, Denis Villeneuve e gli altri talent del kolossal Legendary e Warner Bros stanno continuando a rilasciare interviste collegate alla promozione della pellicola.

In una chiacchierata fatta con Entertainment Weekly, il regista ha ribadito la sua intenzione di voler lavorare a una Trilogia cinematografica di Dune spiegando anche perché sarebbe alquanto complicato andare oltre:

L’ho sempre letta come una Trilogia. Non è tanto una questione collegata al voler fare un franchise, ma questa è Dune e Dune è una storia enorme. Per renderle giustizia, dovresti girare almeno tre film. Il sogno è quello. Seguire tutto l’arco narrativo di Paul Atreides sarebbe interessante. Frank Herbert ha scritto sei libri e, più andava avanti, più scriveva, più diventava psichedelico per cui non saprei come adattare gli altri. Una cosa alla volta. Se avrò davvero la possibilità di fare Dune: Parte Due e Dune: Messiah mi sentirò fortunatissimo.