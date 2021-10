In occasione dell’uscita dinei cinema americani, il film diha incassato un importante endorsement, quello di, grande sostenitore dell’esperienza cinematografica sul grande schermo.

Nolan si è rivolto proprio a Villeneuve nel recente poster The Director’s Cut, facendogli molti complimenti:

È una delle fusioni più perfette tra fotografia live action ed effetti visivi generati al computer che io abbia mai visto. È molto, molto avvincente in ogni momento. Il tuo intero team ha fatto un lavoro incredibile. Penso che questo film presenterà Dune a un’intera nuova generazione che non ha mai letto il libro, o incoraggerà i fan ad andare a leggere il libro. Penso che sia davvero un lavoro incredibile. Ho avuto il lusso di vederlo già un paio di volte finora, e ogni volta che lo vedo scopro cose nuove, nuovi dettagli di questo mondo. Il modo in cui è stato realizzato per il grande schermo. È un vero piacere, un vero dono per i fan del cinema in tutto il mondo.

Gli effetti visivi di Dune sono stati sviluppati principalmente dalla britannica Double Negative, su supervisione di Paul Lambert e Gerd Nefzer, entrambi vincitori dell’Oscar. Le riprese si sono tenute tra Budapest, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Norvegia.

Nella nostra recensione così commentavamo l’aspetto visivo del film:

Non poteva mai lavorare a livello di intuizione come il film di Lynch e così va altrove Villeneuve, va nel rigore, sposa l’etica militare delle dinastie e l’esattezza visiva di un design eccezionale che cita Syd Mead nel grande palazzo di Arrakis, adora lavorare di costumi e gode nell’inquadrare e disegnare le dune del deserto (non c’è Roger Deakins alla fotografia ma Greig Fraser, grande occhio già alle luci di Rogue One e Zero Dark Thirty). Dune è cinema d’autore fatto con mezzi e appoggio degli studios tanto quanto lo era Blade Runner 2049, opera ibrida per il grande pubblico che ragiona come una per il mondo dei festival, attenta a lavorare sul linguaggio molto più del cinema mainstream e capace di fare anche grandissima azione.

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune” è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.