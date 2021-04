Lo sceneggiatoreha rilasciato un’intervista a Collider (via ComicBook.com ) durante la quale ha avuto modo di parlare del lavoro effettuato su, la pellicola di Denis Villeneuve ispirata al romanzo di

Roth ha spiegato come è stato coinvolto nel progetto, che preannuncia essere spettacolare, e rivela di aver già scritto il trattamento per il sequel:

Lavorare a Dune è stato splendido. Avevo già lavorato con Denis facendo qualcosina su Arrival e siamo diventati un po’ delle anime gemelle. Così, quando Dune ha cominciato a delinearsi, mi ha chiesto se volevo avvicinarmi alla cosa. E l’ho fatto: ho realizzato questa bella, lunga e prolissa sceneggiatura alla Eric Roth che ha davvero qualcosa di speciale per me. In tutta onestà, era un materiale che aveva bisogno di essere ridotto e imbrigliato in una qualche maniera, cosa che Denis ha fatto – ci ha anche lavorato un altro scrittore – io ero impegnato quindi hanno chiamato Jon Spaihts, un autore splendido che, immagino, abbia mantenuto tutto con i piedi ben piantati a terra. Credo che… non vorrei tirare in ballo Il Signore degli Anelli, ma penso che sarà davvero spettacolare. Denis è un visionario.

Sul trattamento per il sequel aggiunge:

Ho scritto un trattamento per il sequel in maniera tale da mostrate alla fondazione Herbert cosa potremmo fare col seguito, ma penso di aver fatto tutto quello che potevo fare. Ho anche altre cose da fare. Ho 76 anni e progetti come questi ti portano via tempo. E ho qualche altro lavoro da fare e che mi emoziona. Spero che le persone possano amare così tanto il film da giustificare il sequel, sono certo che Denis tirerebbe fuori qualcosa di eccelso.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.