Sembra che ci sia già un grande vincitore dopo l’annuncio a sorpresa della fusione tra WarnerMedia e Discovery (che verrà finalizzata nel 2022): Denis Villeneuve e il suo

In un lungo commento dedicato alle reazioni di Hollywood alla notizia, Deadline spiega che il blockbuster testerà in anticipo la nuova strategia distributiva della Warner Bros. annunciata qualche settimana fa e che dovrebbe venire implementata da gennaio, e cioè la finestra di esclusività della sala cinematografica per 45 giorni prima del lancio sulla piattaforma streaming HBO Max. La Warner ha infatti recentemente raggiunto un accordo con Regal Cinemas per ristabilire l’esclusività della sala dopo che per il 2021 ha imposto il lancio in contemporanea al cinema e in streaming, nel primo mese, di tutti i titoli del proprio catalogo. La decisione, fortemente voluta da Jason Kilar (nuovo CEO di WarnerMedia insediatosi solo ad aprile del 2020), aveva causato numerose frizioni con i registi, i produttori, gli attori, le agenzie di talent, le case di produzione di questi film, che non erano state consultate sulla decisione. Tra tutti, Denis Villeneuve era stato tra i registi più espliciti nell’esprimere il proprio disappunto con un messaggio decisamente profetico:

Con questa decisione AT&T ha sabotato uno dei più importanti e rispettabili studi cinematografici della storia del cinema. Non c’è assolutamente amore per il cinema né per il pubblico in questa decisione. È semplicemente l’istinto di sopravvivenza di un mammut delle telecomunicazioni, che al momento porta sulle spalle un debito astronomico di 150 miliardi di dollari. Quindi, sebbene Dune sia fatto per il cinema e per il pubblico, AT&T pensa alla propria sopravvivenza a Wall Street. Con il lancio fallimentare di HBO Max, AT&T ha deciso di sacrificare l’intero listino della Warner Bros. nel disperato tentativo di attirare l’attenzione del pubblico.

Ad aprile, Kilar aveva affermato in un’intervista di aver avuto dei ripensamenti sulle modalità con cui ha gestito la cosa:

Non c’è dubbio che il dicembre del 2020 sia stato un po’ problematico. Se avessi la possibilità di tornare sui miei passi, devo dire che avrei sfruttato un altro paio di giorni per vedere se avremmo potuto discuterne più ancora di quanto abbiamo fatto.

Ora, sembra che Dune sarà il primo film a testare la nuova finestra di esclusiva, secondo “numerose fonti” citate da Deadline. Il film a quanto pare verrà presentato al Festival di Venezia, per poi uscire al cinema a ottobre e debuttare in streaming più avanti (in una data ancora da stabilire).

Vi terremo aggiornati!