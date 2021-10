LEGGI ANCHE – Denis Villeneuve non sarebbe interessato a confrontarsi con David Lynch su Dune

si appresta a uscire negli Stati Uniti e così il cast ha iniziato a promuovere la pellicola anche oltreoceano.

EW ha intervistato Zendaya, che ha parlato dell’atmosfera sul set:

Non volevo andarmene dal set, Denis trasmetteva così tanto calore e mi sono sentita subito in famiglia, accolta dal cast e dalla troupe che sono stati così gentili con me. Denis è così attento al dettaglio che aveva una risposta a ogni mia singola domanda, perciò sono riuscita a sviluppare Chani con lui molto in fretta. Mi sono sentita molto vicina a Timothée, tant’è che ci siamo detti: “Fantastico, saremo migliori amici, questo è certo”.

Rebecca Ferguson ha invece parlato della sua Lady Jessica con Variety:

Volevo dar vita a qualcosa di nuovo per me, per mettermi alla prova. Non sto dicendo che trovo difficile interpretare una regina, una concubina o un soldato, ma Jessica è un po’ tutto questo, ed è molto ferma.

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune”, girato in Ungheria e Giordania, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.

