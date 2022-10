Dwayne Johnson ricorda la prima news di 15 anni fa che lo annunciava nei panni di Black Adam

Sappiamo tutti quanto tempo abbia dovuto aspettare il pubblico prima di vedere sul grande schermo la versione live-action di Black Adam interpretato da Dwayne Johnson.

Il film sta finalmente per approdare nelle sale, e per questo motivo lo stesso The Rock ha voluto ricordare con un post su Instagram la prima notizia legata al suo ingaggio per il ruolo di Black Adam, notizia scritta da Peter Sciretta di SlashFilm:

Porca miseria. Guardate questa notizia di 15 anni fa in cui venne annunciato per la prima volta che avrei interpretato Black Adam. 15 anni di dure lotte per rendere questo progetto pieno di passione una realtà. Anni in cui i dirigenti degli studios mi chiedevano se “c’era qualche altro supereroe che avrei voluto interpretare invece che Black Adam”.

La mia risposta è sempre stata “no”. Per me – e per noi della Seven Bucks Productions – la storia di Teth Adam era importante. Schiavo ma dotato dei poteri di Superman, Teth Adam è pieno di rabbia perché la sua famiglia gli è stata portata via. Per sempre.

Si può non essere d’accordo con la sua visione di giustizia, ma lui è un protettore del suo popolo e farà sempre ciò che ritiene più giusto.