Una notte da leoni: Ed Helms e il successo, “un tornado di fama e di ansia”

Ospite del podcast di Conan O’Brien, Ed Helms ha raccontato come la sua carriera è cambiato dopo aver partecipato a Una notte da leoni. Per l’attore, essere uno dei co-protagonisti del film, divenuto la commedia vietata ai minori di maggior successo al boxoffice di tutti i tempi, ha significato infatti “un tornado di fama e un sacco di colpi. È stato davvero travolgente“.

Helms ha descritto la fama ottenuta con Una notte da leoni come “un livello completamente nuovo” rispetto a quella avuta con The Daily Show e The Office, tanto che:

Mi sono sentito davvero sconvolto per un sacco di tempo, come nel giorno dopo [dei protagonisti] di Una notte da leoni… ricevevo copioni per tutti questi tipi di progetti diversi. “Cosa faccio? Non lo so“. Stavo tergiversando e andavo nel panico per diverse cose. Mi chiedevo “Che tipo di carriera vuoi?“.

Pur sentendosi “molto fortunato” ad avere più opportunità, Helms ha poi detto di aver provato “decisamente molta ansia e una sorta di agitazione a livello di identità“, aggiungendo:

Una delle cose più folli su un salto così grande nella fama, che penso che le persone che non hanno mai avuto a che fare con questo o che ci sono state vicine non possano capire, è la totale perdita di controllo del proprio ambiente.

Il primo Una notte da leoni, uscito nell’estate del 2009, aveva raggiunto 277 milioni di dollari d’incasso a livello nazionale e i 450 a livello globale. Questo ottimo riscontro ha dunque dato il via libera alla realizzazione di due sequel, usciti rispettivamente nel 2011 e 2013.

Cosa ne pensate delle parole di Ed Helms su Una notte da Leoni?

FONTE: ApplePodcast