Il primo Edge of Tomorrow ha da poco festeggiato i dieci anni di età e, nel corso di una chiacchierata con TotalFilm, il regista Doug Liman ha ammesso di non aver ancora perso del tutto le speranze per il capitolo 2.

Queste le sue parole:

Penso che, per un film, probabilmente non ci sia complimento migliore della gente che richiede a gran voce un sequel. Road House – c’è richiesta per un sequel. Per Edge of Tomorrow non c’è complimento migliore della Warner Bros. che continua a chiedere “Vuoi farne un altro?”

