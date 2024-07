Edge of Tomorrow

Doug Liman è tornato a parlare con Empire, per l’ennesima volta, della possibilità di realizzare Edge of Tomorrow 2.

Il regista ha confermato che il progetto non è affatto morto: “No, continuiamo a parlarne. Amiamo quel mondo. Non so quanto tempo abbia impiegato [James] Cameron con i suoi Terminator, ma all’epoca mi sembrava tanto tempo”.

Liman ha poi spiegato di aver rivisto il film di recente con Tom Cruise:

Lo abbiamo rivisto un paio di mesi fa, non lo facevamo da 10 anni. Ho pensato: “Wow, è davvero un bel film”.

In generale, ha aggiunto, è felice che Edge of Tomorrow abbia trovato il suo pubblico e la sua longevità nonostante non abbia fatto faville al botteghino (370,5 milioni a fronte di un budget di 180, spese di promozione escluse):

Quello che ho capito è che i miei film sono a lungo termine. Sono egocentrico, mi piace avere successo subito, ma al contempo capisco che, se fosse una mia scelta, preferirei girare film che tra 50 anni verranno ancora guardi.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate