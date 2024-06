Sono trascorsi 10 anni dall’arrivo nelle sale di Edge of Tomorrow, la pellicola di Doug Liman interpretata da Tom Cruise ed Emily Blunt.

Ed è stato proprio Tom Cruise a celebrare la ricorrenza su Instagram con un post in cui ha celebrato Edge of Tomorrow ringraziando sia le persone che hanno lavorato al film che il pubblico.

Nella didascalia che accompagna il post possiamo leggere:

Sono passati 10 anni dall’uscita al cinema di Edge of Tomorrow. Voglio cogliere l’opportunità per ringraziare ancora una volta Emily Blunt per essere una così grande amica e un’attrice così brillante. Adoro la sua interpretazione in questo film. La sua dedizione. Il suo umorismo. La sua vulnerabilità e potenza. Ha portato tutti questi elementi con la sua performance.

Questo anniversario riporta alla mente ricordi incredibili. La mia prima collaborazione con Doug Liman. Il ricongiungimento con l’indomabile Brendan Gleeson. E la mia prima volta di fianco al grande Bill Paxton. La sua interpretazione e il personaggio che ha creato hanno lasciato un segno indelebile su questo film.

Riuscire a raggiungere lo specifico tono di questo lungometraggio non è stato un compito facile. La scrittura e la narrazione di Christopher McQuarrie hanno reso possibile tutto ciò. Insieme alla dedizione di tutto il nostro team che ha contribuito a portarlo sullo schermo: è stato un vero piacere crearlo con tutti voi.

A tutti coloro che hanno apprezzato questo film nel corso degli anni, grazie per essere fan. E grazie a Warner Bros. per aver realizzato questo film. Non vedo l’ora di condividere di più sui grandi film su cui stiamo lavorando.