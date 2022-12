Edge of Tomorrow: Emily Blunt rivela il consiglio “volgare” datole da Tom Cruise sul set del film

Ospite del podcast Smartless, Emily Blunt ha raccontato il consiglio “volgare” datole da Tom Cruise durante le riprese di Edge of Tomorrow (LEGGI LO SPECIALE), film fantascientifico del 2014 in cui hanno lavorato insieme.

Tutto nasce in un momento di difficoltà per l’attrice che si è poi risolto in una sonora risata una volta ascoltate le colorite parole impiegate dal collega:

Abbiamo dovuto indossare queste tute enormi, che sarebbero state fantastiche se fossero state realizzate in CGI, ma volevamo farlo in modo tattile. Quando si sente la parola “tattile”, si pensa che sia piacevole e accogliente. Non c’era nulla di accogliente in questi abiti. Erano tipo 38 kg. Era così pesante. La prima volta che l’ho indossato ho iniziato a piangere e [Cruise] non sapeva cosa fare. Ho pensato: “Tom, non so come farò a superare questa ripresa” e ho iniziato a piangere. Ho detto: “Mi sento un po’ nel panico per l’intera ripresa“. [Cruise] Mi ha fissato a lungo, senza sapere cosa fare, e mi ha detto: “Dai, smettila di fare la femminuccia, ok“?

In Edge of Tomorrow, Cruise è un soldato ucciso in azione che si risveglia e deve combattere e morire in un continuo loop temporale per cercare di sconfiggere una razza aliena che ha colpito la Terra. Ad aiutarlo, il personaggio di Blunt, un membro delle Forze Speciali che ha combattuto gli alieni più di chiunque altro sulla Terra. Alla regia Doug Liman, nel cast anche Bill Paxton, Brendan Gleeson e Charlotte Riley. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: HotNewHipHop