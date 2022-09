Elemental: il poster e la prima immagine del nuovo film Pixar

In apertura del panel dedicato alla Pixar alla D23 Expo, i filmmaker Peter Sohn e Denise Ream hanno raggiunto sul palco Pete Docter per parlare di Elemental, il nuovo film Pixar originale in uscita il 16 giugno 2023.

Sohn, che è il regista della pellicola, ha raccontato l’aspetto personale che gli è stato d’ispirazione per la storia – una storia di immigrati che inseguono i propri sogni in splendidi quartieri dove lingue e culture si uniscono. Elemental è ambientato in una città dove i residenti di fuoco, acqua, terra e aria abitano insieme. Ember è una giovane donna tosta e fiera, mentre Wade è un ragazzo divertente, melenso, che segue la corrente. I loro doppiatori Leah Lewis e Mamoudou Athie, che sono saliti sul palco e hanno mostrato le prime immagini del film, mentre i presenti hanno ricevuto il teaser poster che potete vedere qui sotto!

Questa la sinossi preliminare: