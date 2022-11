Elemental: il regista risponde a chi ha notato delle somiglianze con Avatar: The Last Airbender

Nelle scorse ore abbiamo avuto modo di vedere il primo teaser trailer di Elemental, il nuovo film originale Pixar in uscita nelle sale il 16 giugno 2023.

E di recente il regista del film Peter Sohn ha parlato con Entertainment Weekly di alcuni appunti fatti dagli spettatori nei riguardi del film che avevano notato una peculiare somiglianza tra il plot del film Pixar e la nota serie animata Avatar: The Last Airbender targata Nickelodeon, anch’essa incentrata principalmente sui quattro elementi. Ecco la sua risposta:

No, [ATLA] non è stato un metro di paragone, ma adoro lo show. L’ho visto insieme ai miei figli e penso sia fantastico, ma è davvero diverso dal film. Non ci sono arti marziali nel nostro mondo. Non c’è nulla del genere. È una storia urbana, con romanticismo e un dramma familiare. Ma apprezzo molto la connessione che i fan hanno fatto solo perché amano lo show, e spero possano amare anche questo.