Elio: la Pixar torna nello spazio con un nuovo film d’animazione

In occasione della D23 Expo, i Pixar Animation Studios hanno annunciato un nuovo film d’animazione intitolato Elio.

Sul palco della convention sono saliti il regista Adrian Molina e il produttore Mary Alice Drumm, che hanno mostrato il primo concept ufficiale del film.

In Elio, che uscirà nella primavera del 2024, il protagonista è un bambino undicenne senza amici che finisce per diventare Ambasciatore della Terra tra gli alieni. Elio (doppiato da Yonas Kibreab) viene infatti trasportato attraverso la galassia e scambiato per un Ambasciatore del nostro pianeta. Sua madre Olga (doppiata da America Ferrera) viene definita “molto sicura di sè, intelligente e in grado di gestire qualsiasi situazione”.

Alla produzione della pellicola vi sarà Mary Alice Drumm, già produttrice di Coco e altri film come Ribelle – The Brave e Il viaggio di Arlo.

Ecco il primo concept: