Tra pochi giorni arriverà al cinema Inside Out 2, il nuovo film dei pixel Animation studios. Tuttavia inizialmente era prevista per marzo di quest’anno l’uscita di un altro film Pixar, un titolo originale: Elio. A ottobre 2023 la disney ha però annunciato il rinvio della pellicola a giugno del 2025, attribuendo la decisione allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che stava paralizzando le produzioni, anche se si rincorsero voci su eventuali problemi dietro le quinte e sulla necessità di rimaneggiare la storia alla luce dell’insuccesso di Lightyear e delle difficoltà dei film originali al cinema.

Ora, grazie a un’intervista del CEO pixar Pete Docter su Entertainment Weekly (via DisInsider), apprendiamo che potrebbero esserci stati dei grandi cambiamenti dietro le quinte e che Domee Shi, regista di Red, potrebbe aver sostituito Alfred Molina alla guida del film:

Se confronto i registi di sette anni fa rispetto ai registi di adesso, è un gruppo molto ampio di cineasti. Indipendentemente dalla diversità, ogni volta che qualcuno dirige per la prima volta, c’è una curva di apprendimento molto ripida. Domee Shi, che ha già realizzato Red, ora sta lavorando su Elio, e si può vedere il livello di esperienza che ha accumulato. Enrico Casarosa, che ha fatto Luca, ora sta facendo un altro film che è completamente diverso.”

Docter non conferma ovviamente che Shi abbia sostituito Molina, e d’altronde è prassi alla Pixar che più registi mettano mano a un nuovo film. Tuttavia DisInsider sostiene che questa informazione vada a corroborare le voci insistenti sul fatto che negli ultimi mesi la Pixar abbia rielaborato la sceneggiatura di Elio e abbia impresso una svolta creativa. Anche in questo caso non sarebbe la prima volta: è capitato in passato a film come Ratatoulle e Il viaggio di Arlo.

Di Elio finora abbiamo visto un teaser. Il protagonista è un bambino undicenne senza amici che finisce per diventare Ambasciatore della Terra tra gli alieni. Elio (doppiato da Yonas Kibreab) viene infatti trasportato attraverso la galassia e scambiato per un Ambasciatore del nostro pianeta. Nel cast vocale anche America Ferrera, Jameela Jamil e Brad Garrett.

Alla produzione della pellicola troviamo Mary Alice Drumm, già produttrice di Coco e altri film come Ribelle – The Brave e Il viaggio di Arlo.

