L’attrice Riley Keough (non che nipote di Elvis Presley) ha diffuso sul suo profilo Instagram un video che mostra un interessante screen test di Austin Butler per il ruolo di Elvis nel film di prossima uscita di Baz Luhrmann.

Potete vedere il video qua sotto:

Elvis arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

FONTE: Instagram