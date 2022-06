Durante la trasmissione di Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato di Elvis, il nuovo film ora nei cinema. L’attore e regista, come raccontato, ha visto il film assieme a sua madre e lo ha definito “una meraviglia”:

Mia mamma ha pianto tre volte durante il film ed è stato così strano, caz*o, quando in una scena del film Elvis muove il pube per la prima volta e le donne impazziscono. Mia mamma stava piangendo: “Era prima che stessi con tuo padre, ricordo benissimo quel momento“.

Smith ha proseguito complimentandosi con la costosissima produzione, sottolineando che ogni dettaglio è stato curato con la massima dovizia e ha poi aggiunto:

Vedere mia mamma con le lacrime mi ha fatto capire che era un fan assoluta di Elvis. Alla fine del film mi ha detto, piangendo: “Oddio, quel ragazzo è stato strepitoso“, ha amato il film. Poi mi ha detto: “Voglio incontrarlo” e io le ho risposto: “Lo hai già incontrato, era in Yoga Hosers, interpretava uno degli adolescenti satanici“. E mia madre, senza perder colpi ha ribattuto: “Oh, beh, questo film sarà migliore per la sua carriera“.

La pellicola è arrivata al cinema in Italia il 22 giugno 2022, con i Måneskin che fanno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.