Si avvicina l’uscita di Elvis, il film di Baz Luhrmann con Austin Butler nei panni del leggendario cantante.

La pellicola arriverà in sala in Italia a partire dal 22 giugno e noi di BadTaste.it celebreremo il film con una serata evento al Cinema Arcadia di Melzo.

La proiezione delle 21:00 in Sala Energia sarà preceduta da una speciale esibizione della tribute band Like Elvis nell’atrio del cinema. Sul grande schermo, poi, proietteremo un assaggio delle nostre interviste al cast.

La pellicola arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

