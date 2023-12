Emily Blunt è una delle attrici britanniche di punta degli ultimi anni. Interprete, tra gli altri, di Il diavolo veste Prada, Mary Poppins, A Quiet Place (che le è valso un SAG Awards) nell’ultimo anno ha recitato al fianco di Cillian Murphy in Oppenheimer nel ruolo di Kitty, la moglie del fisico.

Intervistata da Variety, l’attrice ha raccontato quanto sia rimasta sorpresa dal successo del film:

Ci siamo intrufolati in un cinema IMAX in un centro commerciale durante una visione settimanale alle 4 di pomeriggio. Il pubblico era vestito come lui (Oppenheimer). Era surreale. Ho chiamato subito Emma, Chris e Cillian per dirglielo. Te lo aspetteresti nel cuore di New York, ma vedere ragazzini vestiti come i personaggi del film è stato incredibile.