, il sessantesimo classico d’animazione Disney, ha avuto un destino abbastanza emblematico di un contesto di fruizione dei contenuti cinematografici che, anche e soprattutto per via della pandemia di nuovo Coronavirus, ha portato a variare il come le major tendano a valutare il successo in sala (per lo meno in certi casi).

Con un budget compreso fra i 120 e i 150 milioni e un box-office di circa 253 a livello globale, Encanto sarebbe stato considerato un flop in condizioni normali. Condizioni normali che, però, non siamo quelle che stiamo vivendo. Proprio per questo, la finestra di permanenza esclusiva di Encanto nei cinema è stata di soli 30 giorni: dopo aver esordito nei cinema di tutto il mondo o quasi il 24 novembre 2021, è poi arrivato in streaming su Disney Plus il 24 dicembre 2021. Ed è proprio grazie al debutto sulla piattaforma della Casa di Topolino che il film d’animazione diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith arricchito dalle canzoni originali di Lin-Manuel Miranda è diventato un vero e proprio fenomeno globale.

Tanto che ormai tutti si domandando: quando verrà annunciato ufficialmente il sequel?

A febbraio del 2022, nel corso dell’’assemblea con gli azionisti circa i risultati del quarto trimestre del 2021 (durante il quale, contrariamente al precedente, c’è stato un incremento negli abbonamenti a Disney Plus) il CEO della compagnia, Bob Chapek, ha spiegato che Encanto rappresenta “il lancio di un nuovo franchise” specificando anche che in Disney non si condivide l’idea che “il cinema sia l’unica strada da percorrere per dare il via a un franchise”.

Come vi dicevamo nell’apertura di questo pezzo, malgrado il box-office tiepido, è stata proprio l’accoglienza trionfale su Disney Plus ad aver portato la major a considerare Encanto come un autentico trionfo (poi dopo è arrivato anche l’Oscar al Miglior film d’animazione).

Una posizione, quella di Chapek, che era stata così commentata da Lin-Manuel Miranda:

Non so niente di quanto affermato da Chapek, ne vengo a sapere proprio ora. Gli ho parlato e gli ho detto “So che esiste un mondo in cui questa casita vive in un parco a tema e dove possiamo letteralmente camminarci”. È davvero molto emozionante, così come lo è il sottoprodotto di tutti questi personaggi, fatto da un sacco di gente che desidera che noi si vada ad esplorarne di più, così come già viene fatto con le fan art dappertutto. Ma non so che forma assumerà: non posso dirti se si tratterà di una serie animata, di un Encanto 2. Non so se magari ci sarà un adattamento teatrale dove avremo un po’ più di tempo per approfondire la storia. Tutto è possibile, ma non abbiamo ancora avuto delle riunioni concrete cui contorni che questa cosa potrebbe avere.

Attualmente è dunque chiaro che la Disney abbia tutto l’interesse del caso a proseguire la storia della famiglia Madrigal anche se non sono ancora state specificate le modalità. Vedremo un Encanto 2 classicamente inteso? Una produzione originale per Disney Plus? Un adattamento teatrale?

Il co-regista del film, Jared Bush, qualche settimana fa spiegava su Twitter che:

Mi viene chiesto di continuo se ci sarà altra roba di Encanto – altri film, robe in Tv, a teatro etc etc – e vi dirò questo: è sempre stato il nostro sogno. Ma la decisione è in mano ai fan che si sono ritrovati in questa storia, che hanno rivisto la loro famiglia nella nostra, che hanno deciso di trascorrere del tempo con i Madrigal… e ne vogliono ancora.

A quanto pare non ci resta altro che pazientare per poter scoprire cosa la Disney farà effettivamente con il franchise di Encanto.

