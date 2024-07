A margine del debutto del primo teaser trailer di F1, il film prodotto dalla Apple che vede Brad Pitt come protagonista e che è stato prodotto dal regista Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e dalla Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton, proprio il leggendario Bruckheimer ha avuto modo di parlare un po’ del progetto.

Nello specifico, il produttore ha toccato il tema del budget di F1 che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe toccato quota 300 milioni di dollari.

Jerry Bruckheimer ha spiegato che la cifra che è stata riportata dalla stampa è eccessiva perché non tiene conto degli sgravi fiscali garantiti dai vari stati che hanno ospitato le riprese del lungometraggio.

Jerry Bruckheimer: È una cifra completamente fuori misura di decine di milioni di dollari nella direzione sbagliata, ma nella direzione giusta per noi. Quello che la gente non realizza è che, prima di tutto, stiamo girando in location con rimborsi, l’Inghilterra ha un grande incentivo fiscale, così come gran parte dell’Europa e anche Abu Dhabi. Tutto questo abbatte il budget. Inoltre, abbiamo raccolto più soldi per la nostra “macchina” attraverso le sponsorizzazioni di alcune squadre di Formula 1. Tenendo conto di tutto questo, il numero è molto più basso di quanto la gente pensi… Non possiamo fornire il numero preciso perché sono soldi di Apple e possono parlarne loro. Ma quello che penso si possa dire è che il budget è molto più basso di quanto sia stato riportato.