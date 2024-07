Dopo Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski è tornato dietro la macchina da presa a dirigere F1, il dramma ad alta velocità sulla Formula 1 prodotto da Apple TV e, dopo il trailer arrivato nella giornata di ieri, il regista ha parlato con Deadline dei dettagli sull’ambiziosa produzione e sulle sfide del girare su un circuito da corsa.

“Brad e Damson guidano veramente le macchine da corsa e già questo è di per sé qualcosa di spettacolare, ma farlo dal vivo, davanti a un pubblico e a una velocità del genere cercando di catturare l’essenza di tutto questo… l’aspetto logistico è qualcosa di diverso da qualsiasi cosa abbiamo realizzato fino ad ora” ha spiegato.

Il regista ha parlato dei grandi sviluppi tecnologici necessari per la realizzazione delle riprese sul circuito e durante la corsa, ogni veicolo dotato di 15 macchine da presa:

È la nuova generazione di tutto quello che abbiamo fatto con Top Gun. Tutto è diventato più piccolo e le grandi innovazioni tecnologiche ci hanno permesso ora di controllare i movimenti della cinepresa all’interno delle macchine da corsa. Non siamo bloccati più su un solo tipo di inquadratura fissa come in Top Gun. Ora abbiamo un controllo in tempo reale sulle panoramiche e sulla mesa a fuoco mentre giriamo il tutto attraverso una corposa rete a radio frequenza che abbiamo costruito attorno alle piste.