Nonostante la saga disi basi interamente sul concetto di famiglia – o, chissà, magari proprio per questo perché d’altronde nelle famiglie non fila sempre tutto liscio come l’olio – qualche giorno fa abbiamo assistito all’improvvisa “uscita di scena” di Justin Lin dalla regia del decimo episodio del franchise targato Universal capitanato da

Una notizia arrivata qualche giorno dopo la diffusione su Instagram, da parte di Vin Diesel, di un video in cui l’interprete di Toretto e un decisamente poco convinto Justin Lin dichiaravano, dal set di Fast & Furious 10, che quello in arrivo era il miglior film della saga.

Le motivazioni di questa separazione che, a quanto pare, sarebbe stata amichevole non sono state rese note, ma, come da prassi col mondo dell’intrattenimento, qualche indiscrezione (la cui attendibilità risulta da verificare, questo va naturalmente premesso) comincia ad affiorare online.

Il NY Daily News (via Comic Book) segnala che, nonostante Justin Lin sia un veterano della saga che ha all’attivo 5 film di Fast & Furious sui nove usciti finora, il filmmaker avrebbe dato forfait proprio per colpa del comportamento poco professionale di Vin Diesel.

La testata cita una fonte vicina alla produzione (ma non direttamente coinvolta in essa) secondo cui Justin Lin avrebbe giudicato troppo “difficile” Vin Diesel:

Non ho mai visto niente del genere. Justin Lin che rinuncia a 10, 20 milioni d’ingaggio. Vin Diesel arrivava tardi sul set, non sapeva le battute ed era fuori forma.

Naturalmente, l’abbiamo già detto, non possiamo stabilire con certezza quanto ci sia di vero in queste affermazioni. Certo è che sembrano, in una qualche maniera, riprendere le fila del discorso fatto da Dwayne Johnson durante la ben nota – e duratura – faida che l’ha visto contrapposto proprio a Vin Diesel. Lo scorso ottobre, Dwayne Johnson era tornato a parlare del suo addio alla saga di Fast & Furious spiegando che la decisione era basata proprio sulla differente filosofia lavorativa esistente fra lui e Vin Diesel (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, l’addio di Justin Lin alla regia del blockbuster, e il conseguente stop alle riprese della prima unità, può costare davvero parecchio alla Universal: fino a 1 milione di dollari al giorno.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

Quanto attendete di rivedere Vin Diesel e gli altri membri del cast in Fast & Furious 10? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

