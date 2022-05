Potrebbe essereil regista che rimpiazzeràalla guida di, ovvero

Secondo quanto riportano Variety, Deadline e altre fonti, la Universal avrebbe fatto la sua scelta e punterebbe al regista di L’incredibile Hulk, Scontro tra Titani, Now You See Me e la serie Dark Crystal: la resistenza. La cosa non è stata ancora ufficializzata perché Leterrier aveva altri progetti, e con così poco preavviso sta cercando di riorganizzare i suoi impegni. Donna Langley, a capo della Universal, ha un ottimo rapporto con il regista e lo avrebbe subito contattato nel momento in cui Justin Lin ha formalizzato il suo addio al film pochi giorni dopo aver iniziato le riprese.