Durante la promozione del suo nuovo show itinerante “On the Roam” disponibile in streaming su HBO Max negli Stati Uniti, Jason Momoa ha potuto rispondere anche a una domanda su Fast & Furious 11 in cui dovrebbe tornare a interpretare i panni di Dante Reyes, il villain di Fast X (la cui vicenda si è conclusa con un cliffhanger).

Quando gli viene posta una domanda su Fast & Furious 11 e se abbia aggiornamenti di sorta, Jason Momoa spiega di non aver letto alcuna sceneggiatura, ma di aver comunque condiviso le sue idee per la storia del villain che interpreta nella saga:

Butto lì le mie idee, staremo a vedere come va. Ma, probabilmente, è un progetto ancora lontano. Sarà divertente farlo. È divertente interpretare il cattivo. È meraviglioso interpretare il cattivo.

Insomma, anche se non ha aggiornamenti di sorta, da come parla di Dante, sembra proprio che Jason Momoa tornerà come da programma in Fast & Furious 11 nonostante il fisco report di qualche giorno fa secondo cui il film sarà l’ultimo con Vin Diesel, non prevede il ritorno in scena di Dante e avrà un budget di “soli” 200 milioni (ECCO I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Variety

Classifiche consigliate