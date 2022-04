Dal furto di lettori DVD alle macchine lanciate nello spazio: la saga di, col passare degli anni, ha decisamente deviato strada rispetto a quelli che erano i presupposti iniziali del franchise. Una mossa, probabilmente, inevitabile che ha difatti permesso all’epopea di Toretto and co. di resistere per vent’anni abbondanti ai vertici del box-office diventando un asset importantissimo per la Universal come la saga di Jurassic Park / World.

Eppure, come ha avuto modo di spiegare uno dei produttori del franchise, Neal Moritz, a margine degli impegni stampa di un’altra pellicola da lui prodotta, Sonic 2 – il film, la saga di Fast & Furious dovrebbe tornare alle origini con qualcosa di “più piccolo”.

Al podcast di Matthew Belloni si è così espresso:

Onestamente credo che, andando avanti, Fast & Furious dovrebbe diventare “più piccolo”. Mi piace l’idea di tornare lì da dove siamo partiti. Mi pare una maniera interessante per approcciarsi alla cosa, mi piace fare questi zig-zag. Mi piace provare a fare cose differenti e penso che sia questo che il pubblico chiede in questi giorni.

Il prossimo film della saga, il decimo, arriverà nei cinema il 19 maggio del 2023. È di qualche giorno fa la notizia che Brie Larson, l’interprete di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, si è unita al cast di Fast & Furious 10.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!