Manca poco meno di un mese all’annuncio della lineup ufficiale dell’80 esima edizione del Festival di Venezia, e arrivano le prime ipotesi sui film che potremmo vedere al Lido.

A fare il punto sui titoli internazionali che dovrebbero esserci è Variety, che però più di ogni altro anno pone l’attenzione sul condizionale. Si tratta insomma più di speculazioni e deduzioni logiche (basate sui film che sappiamo essere pronti e sui rapporti con i filmmaker) che di vere e proprie indiscrezioni, e in esse ci mettiamo anche del nostro.

Il concorso

Per quanto riguarda il concorso, ci sono i nuovi film di autori come Michael Mann (Ferrari), Sofia Coppola (Priscilla), Yorgos Lanthimos (Poor Things – Povere creature), Pablo Larrain (El Conde), Michel Franco (Memory), che sembra siano stati tutti ufficialmente invitati a partecipare. The Palace di Roman Polanski ha già una data di uscita fissata per il 28 settembre, sembra quindi logico immaginare una presenza al Lido.

Una certezza invece ce l’abbiamo: Io Capitano di Matteo Garrone sarà a Venezia e verosimilmente sarà in concorso, l’uscita è già fissata per il 7 settembre. Sempre parlando di italiani, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo dovrebbe essere in concorso.

Netflix ha poi tradizionalmente una presenza a Venezia, e in questo senso dopo il debutto fuori concorso di A Star is Born il biopic di Leonard Bernstein diretto e interpretato da Bradley Cooper, Maestro, sembra pronto a partecipare al concorso. Sempre di Netflix è pronto Nyad di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

Tra i titoli internazionali che potrebbero arrivare in concorso troviamo The Theory of Everything del tedesco Tim Kroger, Saltburn di Emerald Fennell, il documentario su John Galliano diretto da Kevin Macdonald, il dramma Hoard di Luna Carmoon, Les Indesirables di Ladj Ly, The Empire di Bruno Dumont, The Beast di Bertrand Bonello, Bernadette di Léa Domenach.

Fuori concorso

La Warner Bros. tradizionalmente porta a Venezia un grande film evento fuori concorso, e quest’anno il titolo in questione dovrebbe essere Challengers di Luca Guadagnino, che uscirà al cinema a settembre. Un altro film che ha un forte legame con la città e che permetterebbe un’ottima sfilata di stelle è Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, anch’esso in uscita al cinema a metà settembre e ideale per un evento fuori concorso. È poi pronto Wizards! di David Michod, che già aveva presentato fuori concorso Il Re.

Secondo quanto rivela Variety, il festival ha invitato Woody Allen e il suo film Coup de chance per entrare nella selezione fuori concorso. Sempre fuori concorso (ma potrebbe entrare in concorso) è stato invitato Luc Besson con il suo DogMan: il regista è stato peraltro appena scagionato dalle accuse di molestie nei confronti dell’attrice Sand Van Roy.

Anche Napoleon di Ridley Scott sembra un titolo papabile per debuttare fuori concorso, ma non è detto che in realtà Apple non scelga un festival come Toronto per la pellicola con Joaquin Phoenix.

Tra circa un mese scopriremo tutti i film che vedremo a Venezia, nel frattempo vi invitiamo a seguire le ultime notizie nella nostra sezione.

