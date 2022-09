Festival di Venezia, programma del 1 settembre: il giorno di Tár e Bardo

Seconda giornata di Festival di Venezia 2022! Noi di BadTaste.it continuiamo a tenervi aggiornati con tutte le notizie, le recensioni e le video recensioni dal Lido. Come sempre, vi ricordiamo che per vedere le nostre recensioni e le video recensioni è necessario abbonarsi: si tratta di soli 9,99 euro per un anno (o 6,99 euro per sei mesi), e vi permetterà di accedere a tutti i contenuti esclusivi, tra cui i podcast.

Il concorso continua con Bardo e Tár

Seconda giornata di concorso: alle 17.15 in Sala Grande c’è Tár, attesissimo ritorno di Todd Field quasi vent’anni dopo Little Children, con Cate Blanchett che calcherà il red carpet (alle 19.00 si terrà anche una proiezione al Palabiennale). Alle 21.00 invece è il turno di Bardo – la cronaca falsa di alcune verità, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu, sempre in Sala Grande (21.45 al Palabiennale).

GUARDA – Il trailer di Tár

Fuori concorso c’è Lars von Trier, in Orizzonti è il turno di Vera

Numerosi gli appuntamenti fuori concorso, a partire dalla presentazione di Riget Exodus, la terza e ultima stagione della serie di Lars Von Trier, alle 13.00 al Palabiennale. Alle 14.30 in Sala Grande c’è invece Bobi Wine: Ghetto President, mentre alle 15.00 in Sala Giardino tocca a Living.

Alle 14.00 Orizzonti presenta, in Sala Darsena, Aru otoko (Un uomo) di Kei Ishikawa. Sempre in Darsena alle 17.00 c’è Vera, con Vera Gemma, mentre alle 21.00 per Orizzonti Extra in Sala Giardino c’è L’origine du mal, di Sébastien Marnier.

Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica

Alle 13.45 la SIC presenta, in Sala Perla, Pinned into a Dress di Gianluca Matarrese & Guillaume Thomas, e Trois nuits par semaine di Florent Gouëlou.

Per quanto riguarda le Giornate degli Autori, alle 16.45 in Sala Perla c’è Stonewalling di Huang Ji, Ryuji Otsuka,

