Attraverso un comunicato stampa, Apple ha reso noto che il film sulla Formula 1 che vedrà Brad Pitt come protagonista sarà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 27 giugno 2025 grazie alla Warner Bros.

L’atteso film sulla Formula 1® di Apple Original Films, con protagonista Brad Pitt e diretto da Joseph Kosinski, uscirà nelle sale di tutto il mondo in collaborazione con Warner Bros. Pictures il 27 giugno 2025.

Il film, realizzato in collaborazione con la Formula 1® e prodotto da Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e dal campione del mondo di F1® Lewis Hamilton, è interpretato da Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.

Realizzato in collaborazione con la Formula 1®, il nuovo film è immerso nell’esilarante e cinematografico mondo della F1, poiché le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo.

Con Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in Formula 1, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all’APXGP, una squadra immaginaria sulla griglia di partenza, il film è stato girato durante i weekend in cui si sono effettivamente svolti i Gran Premi, gareggiando contro i titani di questo sport. Il cast comprende anche la candidata all’Oscar® Kerry Condon, il vincitore dell’Oscar® Javier Bardem, il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.

Kosinski (“Top Gun: Maverick”) dirige e produce il film insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films, Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per la Plan B Entertainment e Lewis Hamilton con la sua Dawn Apollo Films. Il film è stato realizzato in collaborazione con la Formula 1® e l’intera comunità della F1, compresi i 10 team di F1 e i loro piloti, la FIA e gli organizzatori delle gare. Il candidato all’Oscar® Ehren Kruger (“Top Gun: Maverick”) scrive la sceneggiatura. L’amministratore delegato della Copper, Penni Thow, è il produttore esecutivo.

L’uscita in sala comprenderà anche le sale IMAX®. Le immagini cristalline, unite alla geometria personalizzata della sala IMAX e al potente audio digitale, creano un ambiente unico che farà sentire il pubblico come se fosse realmente immerso nel film.

L’offerta di film Apple Original continua a crescere, sin dal debutto di Apple TV+ quattro anni fa. Oltre a essere entrato nella storia come primo servizio di streaming ad aggiudicarsi l’Oscar® per il Miglior film con “CODA”, il film Apple Original “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” ha recentemente ottenuto l’Oscar® per il Miglior cortometraggio d’animazione, mentre “Killers of the Flower Moon” ha ottenuto 10 storiche nomination agli Oscar®, tra cui quella per il Miglior film. Oltre all’imminente film sulla Formula 1, tra i prossimi film Apple Original ci sono: “Fly Me to the Moon”, interpretato da Scarlett Johansson e Channing Tatum e in anteprima nelle sale il 12 luglio; un thriller di Jon Watts con i premi Oscar® George Clooney e Brad Pitt, che produrranno entrambi con la Smokehouse Pictures di Clooney e la Plan B Entertainment di Pitt; “The Instigators”, un film su una rapina finita male con Matt Damon e Casey Affleck per il regista Doug Liman; “Blitz”, del regista premio Osca®r Sir Steve McQueen, e altri ancora.

