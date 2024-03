Il sesto film di Final Destination è in lavorazione e New Line ha reso pubblici i nomi dei membri del cast.

La lista include Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky), Kaitlyn Santa Juana (The Flash), Richard Harmon (The 100), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (The Book of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi-Wan Kenobi), e Tinpo Lee (The Manor).

Attualmente in produzione a Vancouver, i registi sono Zach Lipovsky e Adam B. Stein (Freaks). Guy Busick e Lori Evans Taylor hanno scritto la sceneggiatura, di cui ancora non si conosce nulla. Jon Watts e Dianne McGunigle sono i produttori insieme a Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor.

L’ultimo film del franchise horror è uscito nel 2011, mentre Bloodlines dovrebbe uscire l’anno prossimo.

FONTE: Deadline

