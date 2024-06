Intervistato a margine della promozione stampa di di Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), Joseph Gordon-Levitt è tornato a parlare del finale de il Cavaliere Oscuro – il ritorno e di come, per Nolan, non sia mai stato inteso come un “preludio” a un sequel o spin-off su Robin.

Dice l’attore:

Nolan stava realizzando una trilogia. Non ha mai voluto fare altri film. Quello era il finale della sua trilogia. È divertente, ora lo guardiamo con il contesto del Marvel Cinematic Universe, dove tutto è un sequel di un sequel di un sequel. Ma a quei vecchi tempi, fare una trilogia era già molto, ed era stato concepito in quel modo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: Inverse

Classifiche consigliate