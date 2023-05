Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Solo qualche ora fa abbiamo visto il trailer finale di The Flash, l’attesissimo cinecomic di Andy Muschietti interpretato da Ezra Miller.

Adesso, proprio per bocca dello stesso regista, arriva un aggiornamento davvero inatteso relativo a un cameo che ha del clamoroso: in The Flash, oltre ai due Batman di Ben Affleck e Michael Keaton, ci sarà anche il Superman di… Nicolas Cage!

Intervistato da Esquire il filmmaker spiega:

Nic è stato davvero straordinario. Anche se la parte era solo relativa a un cameo si è letteralmente immerso nella cosa. Ho sognato per tutta la vita di lavorare con lui. E spero di poterlo rifare presto! È un grandissimo fan di Superman e un vero e proprio fanatico dei fumetti.

Ricorderete forse che nel novero dei film sviluppati per qualche tempo, ma mai effettivamente entrati in produzione, uno dei più leggendari e discussi è di sicuro Superman Lives, il cinecomic che, per la regia di Tim Burton e con una sceneggiatura di Kevin Smith, avrebbe visto Nicolas Cage nei panni dell’icona della DC Comics.

Superman Lives avrebbe dovuto riportare l’Uomo d’Acciaio al cinema negli anni ’90. Si trattò di uno dei tanti progetti della Warner per far ripartire il franchise, film per i quali negli anni spese milioni di dollari (si parla di una cinquantina in totale, tutti conteggiati nel budget finale di Superman Returns, motivo per cui raggiunse la cifra colossale di quasi trecento milioni di dollari di costo) e che non vennero mai realizzati.

Effettivamente, un anno abbondante fa, durante la promozione stampa di The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage aveva alluso al fatto che, nonostante tutto, poteva esserci una possibilità di vederlo nei panni di Superman.

A quanto pare, si riferiva proprio a The Flash.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

