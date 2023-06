Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Era la fine di maggio, mancavano ancora tre settimane all’uscita di The Flash e, in un’intervista rilasciata da Andy Muschietti a Esquire Middle East, venivano riportate le parole del regista in merito all’apparizione, nella pellicola, del famigerato Superman di Nicolas Cage (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ebbene, in una nuova chiacchierata fatta da Andy e Barbara Muschietti a margine della promozione stampa del cinecomic, i due hanno spiegato che quell’intervista doveva restare sotto chiave fino all’uscita del film.

Quando gli viene chiesto perché abbia deciso di divulgare una easter egg così interessante su The Flash, Muschietti dice:

No, beh, quella è stata una fuga di notizie, sfortunatamente. Sì, io non l’avrei mai fatto. Non l’avrei mai fatto. È stata una fuga di notizie, sfortunatamente, ma non sembra aver influenzato molto. Certo, avrei voluto che restasse una sorpresa, ma la verità è che il film ha molte altre sorprese oltre alla cosa di Nic Cage. E ce ne sono altre che arriveranno il 16.

Aggiunge la sorella Barbara:

Ti dirò: questa fuga di notizie ha fatto male. Non eravamo felici della cosa. E quando tutto questo sarà finito, farò i nomi!

“The Flash” è nelle sale italiane dal 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: via The Direct

Classifiche consigliate