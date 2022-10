Furiosa: Anya Taylor-Joy annuncia la fine delle riprese e pubblica alcune foto

Con un post su Instagram, Anya Taylor-Joy ha annunciato la fine delle riprese di Furiosa, iniziate questa estate in Australia. Nello spin-off di Mad Max: Fury Road, in arrivo nel 2024, l’attrice interpreterà una versione più giovane del personaggio interpretato da Charlize Theron nel primo film.

“Grazie a quelli della terra desolata, i pazzi che si sono scatenati con me su e giù per il Paese“, le parole dell’attrice. “I più divertenti, i più resistenti, i più talentuosi. È stato un onore e un privilegio creare con tutti voi… grazie per avermi reso più forte di quanto avessi mai pensato di poter essere. Fuoco, sangue e guzzolene [termine usato nella saga per indicare il gasolio], Furianya“.

Al suo post, Taylor-Joy ha inoltre allegato alcune foto dal set. Le potete vedere di seguito:

La sinossi di Furiosa:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e finisce nelle mani di un’orda di motociclisti condotti dal signore della guerra Dementus. Sfrecciando nelle terre desolate, si imbattono nella Citadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni entrano in guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere ai tanti ostacoli mentre trova i mezzi per tornare a casa.

George Miller ha realizzato la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris. Sul set con Miller ci saranno lo scenografo Colin Gibson, la montatrice Margaret Sixel, il fonico Ben Osmo, la costumista Jenny Beavan e la truccatrice Lesley Vanderwalt, tutti vincitori dell’Oscar per Mad Max: Fury Road. Il direttore della fotografia è invece Simon Duggan (La battaglia di Hacksaw Ridge, Il grande Gatsby).

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della fine delle riprese di Furiosa? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: Instagram