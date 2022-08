Furiosa: ecco le foto di Anya Taylor-Joy sul set del film!

Stanno proseguendo in Australia le riprese di Furiosa, il prequel di Max Max: Fury Road ovviamente diretto da George Miller e interpretato da Anya Taylor-Joy nei panni del personaggio già reso leggendario e iconico da Charlize Theron.

Negli scatti, che sono stati pubblicati dal Daily Mail e per questo non embeddabili neanche parzialmente, possiamo vedere che Anya Taylor-Joy indossa anche un guanto verde che consentirà la creazione del braccio prostetico di Furiosa in post-produzione.

Potete vedere tutte le foto cliccando sul tweet qua sotto:

Anya Taylor-Joy looks unrecognisable filming Mad Max prequel Furiosa https://t.co/3i23EJ6R1B — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 4, 2022

Ecco anche la sinossi di Furiosa:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e finisce nelle mani di un’orda di motociclisti condotti dal signore della guerra Dementus. Sfrecciando nelle terre desolate, si imbattono nella Citadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni entrano in guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere ai tanti ostacoli mentre trova i mezzi per tornare a casa.

George Miller ha realizzato la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris. Sul set con Miller ci saranno lo scenografo Colin Gibson, la montatrice Margaret Sixel, il fonico Ben Osmo, la costumista Jenny Beavan e la truccatrice Lesley Vanderwalt, tutti vincitori dell’Oscar per Mad Max: Fury Road. Il direttore della fotografia è invece Simon Duggan (La battaglia di Hacksaw Ridge, Il grande Gatsby).

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024.

