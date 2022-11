Furiosa, parla Anya Taylor-Joy: “È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita”

Durante gli impegni stampa di The Menu (LEGGI LA RECENSIONE) Anya Taylor-Joy ha potuto parlare anche di Furiosa, il prequel/spin-off di Mad Max: Fury Road che racconterà la gioventù del personaggio interpretato da Charlize Theron nella leggendaria pellicola datata 2015.

Parlando della sua esperienza con Furiosa, Anya Taylor-Joy ha ammesso con onestà che si è trattato di qualcosa che ha letteralmente cambiato la sua vita.

La star, che in The Menu recita insieme a Nicholas Hoult, interprete di Nux in Mad Max: Fury Road, parla anche dei consigli che le sono stati dati dal collega:

Discutendo di Furiosa, Anya Taylor-Joy è anche tornata a chiacchierare di un aneddoto collegato al suo status di non-patentata che non può guidare una macchina fuori dal set ma che ha ormai imparato a fare degli stunt anche mediamente pericolosi con le vetture proprio grazie alla lavorazione del film di George Miller:

Non ho la patente di guida, quindi non posso guidare nella vita di tutti i giorni. Non posso guidare in autostrada, non posso parcheggiare, ma se hai bisogno di me per fare una veloce inversione di marcia con un camion, posso farla senza prendere sotto la troupe, una cosa grandiosa. Magari un giorno starò abbastanza a lungo in un posto da riuscire a prendere la patente […] Parlando di quella che potrebbe essere la mia prima macchina ammetto di essere troppo viziata dal fatto che le macchine di Mad Max sono state costruite appositamente per il film. C’è anche la questione che se un istruttore di guida dovesse salire in macchina con me, tutto quello che so fare è questa folle guida acrobatica. In realtà vorrei proprio prendere il patentino per lo stunt driving in maniera tale da poter fare tutte le scene di guida dei miei film, una roba che sarebbe notevolissima. ma temo per il pover’uomo o donna che farà il test con me, perché non sarò “delicata”.